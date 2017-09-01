Женщина, которую облил кислотой муж, утратила способность говорить, есть и пить

После того, как 26-летняя Атеде Нигуссим, жительница провинции Тиграи (Эфиопия), подверглась кислотной атаке, у нее практически полностью "сгорела" кожа на лице. Кроме того, женщина потеряла зрение на левом глазу и возможность говорить, есть и пить, пишет Daily Mail.

Согласно показаниям пострадавшей, она находилась в доме своих родителей, и только что уложила спать пятилетнего сына, когда в дверь постучали. Атеде открыла дверь и увидела своего мужа, 29-летнего Кахсая, с которым в последнее время проживала раздельно. Мужчина стремительно открыл склянку, спрятанную в кармане, и плеснул в лицо жене кислоту.

После этого он скрылся, и полиция, несмотря все на предпринятые усилия, не сумела выйти на его след.

Атеде получила ожоги лица и головы, а также рук, ног, шеи и груди. Причин, по которым муж напал на нее, женщина не знает.





