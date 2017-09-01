В Финляндии предотвращено нападение на центр для беженцев

В пятницу, 1 сентября, полиция финского города Эспоо предотвратила нападение на центр для беженцев.

По данным "Фонтанки.Fi", мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на беженцев, проживающих в центре на улице Кутоянтие.

По словам свидетелей, злоумышленник подъехал к месту нападения на автомобиле. В машине его ждала женщина, причастность которой к нападению выясняется. Также в транспортном средстве сотрудники полиции обнаружили холодное оружие.

Мужчина и женщина были задержаны, в настоящее время они находятся в полицейском участке в Эспоо. Их подозревают в подготовке нападения при отягчающих обстоятельствах.

В результате инцидента никто не пострадал.