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В мире

В Финляндии предотвращено нападение на центр для беженцев

время публикации: 20:42 | последнее обновление: 20:46 блог версия для печати фото
В Финляндии предотвращено нападение на центр для беженцев

В пятницу, 1 сентября, полиция финского города Эспоо предотвратила нападение на центр для беженцев.

По данным "Фонтанки.Fi", мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на беженцев, проживающих в центре на улице Кутоянтие.

По словам свидетелей, злоумышленник подъехал к месту нападения на автомобиле. В машине его ждала женщина, причастность которой к нападению выясняется. Также в транспортном средстве сотрудники полиции обнаружили холодное оружие.

Мужчина и женщина были задержаны, в настоящее время они находятся в полицейском участке в Эспоо. Их подозревают в подготовке нападения при отягчающих обстоятельствах.

В результате инцидента никто не пострадал.

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