Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной вступило в силу в полном объеме

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ночь на пятницу, 1 сентября поздравил граждан страны с вступлением в силу Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, и их государствами-членами с одной стороны, и Украиной – с другой.

"Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это – чрезвычайно важный этап двусторонних отношений", – приводит агентство "Интерфакс" слова Гройсмана, написанные им на его странице в социальной сети Facebook.

Глава правительства Украины напомнил, что уже более полутора лет действует экономическая часть Соглашения – относительно зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

"За это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны", – отметил Гройсман.