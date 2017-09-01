Израильско-британский хакер обвиняется в кибератаке на банки Lloyds и Barclays

29-летний Даниэль Кай, гражданин Израиля и Великобритании, обвиняется в совершении волны кибератак на два крупнейших банка Великобритании - Lloyds и Barclays. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

Преступления было совершены в январе этого года. Согласно обвинению, Кай потребовал от банков выкуп, а когда те отказались заплатить, устроил трехдневную кибератаку, из-за которой у клиентов Lloyds, Halifax и Bank of Scotland в течение трех дней не было онлайн-доступа к своим счетам.

Сообщается, что обвиняемый разработал вредоносное программное обеспечение, позволяющее ему контролировать компьютеры во всем мире, создавая собственный ботнет – компьютерную сеть, состоящую из некоторого количества хостов с запущенными ботами. В его ботнете было от 555 тысяч до 1,5 миллиона компьютеров.

По оценкам, Lloyds потратил 190 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы восстановить систему обслуживания клиентов через интернет. Barclays это обошлось 146 тысяч фунтов стерлингов.

В среду, 30 августа, Кай был экстрадирован из Германии. Ему предъявлено обвинение в неправомерном использовании компьютеров и шантаже.