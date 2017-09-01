Число жертв урагана "Харви" в США увеличилось до 44

По состоянию на 1 сентября, власти США подтверждают гибель не менее 44 человек в штатах Техас и Луизиана в результате разрушений, причиненных ураганом "Харви", и последовавшего за ним наводнения, сообщает агентство Reuters.

- Наводнение после урагана "Харви" в Техасе. Фоторепортаж

Ситуация в Техасе остается крайне сложной. Около 780 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома, еще почти миллион человек находятся в районах, которым угрожает наводнение. Нарушена система водоснабжения в штате.

31 августа под Хьюстоном на химическом предприятии Arkema, затопленном в результате наводнения, прогремело несколько взрывов.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. 28 августа ветер постепенно стих, но значительный ущерб был причинен наводнением. Сильные дожди в зоне бедствия продолжаются, в районе Хьюстона за эти дни выпало более 1200 мм осадков. 30 августа ураган сместился на территорию штата Луизиана, 31 августа сместился на территорию штата Миссисипи.

Ураган "Харви" стал самым разрушительным в истории США за последние 12 лет. Напомним, что в 2005 году в результате урагана "Катрина", самого разрушительного в истории Соединенных Штатов, был затоплен город Новый Орлеан в Луизиане, погибли 1836 человек.