Лавров: отреагируем на требование США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, 1 сентября, о том, что МИД отреагирует на требование США закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско после завершения анализа ситуации. Об этом сообщает ИА ТАСС.

"Мы только вчера ночью получили подобную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ", - сказал министр. Лавров отметил, что "вся история с обменом, с санкционными выпадами была затеяна администрацией Барака Обамы".

По словам главы МИДа, сделано это было "ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту США Дональду Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями".

Государственный департамент США выступил с требованием закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско 31 августа. В заявлении госдепартамента отмечалось, что тем самым США обеспечивают паритет с Россией в вопросе дипломатических миссий.

Согласно заявлению, на основании принципа взаимности Россия должна до 2 сентября закрыть консульство в Сан-Франциско, а также несколько отделов миссий в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним, что после утверждения новых антироссийских санкций МИД РФ сообщил о значительном сокращении американской дипломатической миссии. Из России были высланы 755 дипломатов. В ответ США приостановили выдачу въездных виз.

Лавров обратил внимание на тот факт, что россияне дали американцам месяц на то, чтобы они привели количество своего персонала в соответствие с количеством российского персонала в США. "А у нас 35 человек с семьями выгнали за двое суток. И сейчас заставляют закрыть генконсульство за двое суток", - сказал глава МИД РФ.