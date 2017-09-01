1 сентября 2017 г.
последняя новость: 11:03
Умер бесстрашный актер
Ирина Шейк прячет лицо
Некоторые делают ЭТО быстрее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:08 СМИ: лондонский террорист вместо Виндзорского замка приехал к одноименному пабу
09:40 Число жертв урагана "Харви" в США увеличилось до 44
08:48 Петиция на сайте Белого дома: Джорджа Сороса требуют признать террористом
07:23 Певицу критикуют за откровенную фотосессию на фоне мемориала жертвам Холокоста
05:53 1 сентября крупнейший из астероидов пролетит на потенциально опасном расстоянии от Земли
03:53 Задержаны жители Таганрога, продавшие человека на органы
02:50 Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной вступило в силу в полном объеме
02:23 СМИ: в крови экс-сенатора Умара Джабраилова обнаружены следы наркотиков
01:00 Певец Александр Ермак арестован в Москве за жестокое убийство
22:15 Папа Римский и раввины обсудили совместную борьбу с исламским экстремизмом
В мире

СМИ: лондонский террорист вместо Виндзорского замка приехал к одноименному пабу

время публикации: 10:08 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Полиция около Букингемского дворца в Лондоне после террористического нападения. 25 августа 2017 года

26-летний Мохиусуннат Чоудхури, совершивший 25 августа вооруженное нападение около Букингемского дворца в Лондоне, первоначально намеревался поехать к Виндзорскому замку, где проживает королевская семья, но навигатор направил его к одноименному пабу, пишет газета Guardian со ссылкой на материалы суда.

Чоудхури является гражданином Великобритании, он проживал в Лутоне и зарабатывал как водитель такси в системе Uber, постоянно используя навигатор во время коммерческих поездок.

В суд были переданы материалы следствия, согласно которым Мохиусуннат Чоудхури заранее планировал теракт с применением холодного оружия. 25 августа он положил в свой автомобиль (синий Toyota Prius) самурайский меч и поехал к Виндзорскому замку, но оказался около паба "Windsor Castle". Тогда Мохиусуннат принял решение ехать дальше по навигатору, в сторону Букингемского дворца (официальной лондонской резиденции британских монархов), где совершил нападение на полицейских, легко ранив троих из них, и был задержан.

Очередные судебные слушания по этому делу намечены на 21 сентября.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 августа 2017 г.
Нападение возле Букингемского дворца. Террорист крикнул: "Аллах акбар!"
// NEWSru.co.il // В мире // 26 августа 2017 г.
Нападения на полицейских в Лондоне и Брюсселе признаны терактами
// NEWSru.co.il // В мире // 24 мая 2017 г.
Возле Букингемского дворца задержан мужчина с ножом







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 1 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017