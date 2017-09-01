СМИ: лондонский террорист вместо Виндзорского замка приехал к одноименному пабу

26-летний Мохиусуннат Чоудхури, совершивший 25 августа вооруженное нападение около Букингемского дворца в Лондоне, первоначально намеревался поехать к Виндзорскому замку, где проживает королевская семья, но навигатор направил его к одноименному пабу, пишет газета Guardian со ссылкой на материалы суда.

Чоудхури является гражданином Великобритании, он проживал в Лутоне и зарабатывал как водитель такси в системе Uber, постоянно используя навигатор во время коммерческих поездок.

В суд были переданы материалы следствия, согласно которым Мохиусуннат Чоудхури заранее планировал теракт с применением холодного оружия. 25 августа он положил в свой автомобиль (синий Toyota Prius) самурайский меч и поехал к Виндзорскому замку, но оказался около паба "Windsor Castle". Тогда Мохиусуннат принял решение ехать дальше по навигатору, в сторону Букингемского дворца (официальной лондонской резиденции британских монархов), где совершил нападение на полицейских, легко ранив троих из них, и был задержан.

Очередные судебные слушания по этому делу намечены на 21 сентября.