В Луганской области похищен 22-летний молодой человек

В Луганской области на контрольном пункте (КПВВ) "Станица Луганская" сепаратистами похищен 22-летний местный житель, сообщает украинский сайт "Обозреватель" со ссылкой на информацию Харьковской правозащитной группы.

"Только что стало известно, что на КПВВ "Станица Луганская" похитили молодого парня. Петухов Николай, 1995 года рождения, житель села Верхняя Ольховая Станично-Луганского района подрабатывал грузчиком на КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении правозащитников.

Уточняется, что молодой человек помогал людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны к пропускному пункту сепаратистов.

Известно, что днем 31 августа Петухов прошел КПВВ со стороны Украины, после чего его остановили вооруженные сепаратисты и увели в неизвестном направлении.