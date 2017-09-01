1 сентября 2017 г.
последняя новость: 20:05
Умер бесстрашный актер
Ирина Шейк прячет лицо
Некоторые делают ЭТО быстрее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:15 В Луганской области похищен 22-летний молодой человек
16:58 Умер Ричард Андерсон, звезда одного из первых фильмов о супергерое
16:09 Женщина, которую облил кислотой муж, утратила способность говорить, есть и пить
15:33 Папа Римский рассказал, что прошел курс терапии у психоаналитика-еврейки
15:00 Израильско-британский хакер обвиняется в кибератаке на банки Lloyds и Barclays
13:42 Лавров: отреагируем на требование США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско
13:19 Из-за селя в Кабардино-Балкарии застряли сотни иностранцев
12:21 Число жертв обрушения здания в Мумбаи достигло 33
12:06 Суд США отклонил иск против жертвователей Израилю
11:42 Пользователи Facebook сообщают о проблемах социальной сети
В мире

В Луганской области похищен 22-летний молодой человек

время публикации: 19:15 | последнее обновление: 19:15 блог версия для печати фото
В Луганской области похищен 22-летний молодой человек

В Луганской области на контрольном пункте (КПВВ) "Станица Луганская" сепаратистами похищен 22-летний местный житель, сообщает украинский сайт "Обозреватель" со ссылкой на информацию Харьковской правозащитной группы.

"Только что стало известно, что на КПВВ "Станица Луганская" похитили молодого парня. Петухов Николай, 1995 года рождения, житель села Верхняя Ольховая Станично-Луганского района подрабатывал грузчиком на КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении правозащитников.

Уточняется, что молодой человек помогал людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны к пропускному пункту сепаратистов.

Известно, что днем 31 августа Петухов прошел КПВВ со стороны Украины, после чего его остановили вооруженные сепаратисты и увели в неизвестном направлении.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
Боевые действия в Луганской области. Киев и ЛНР предоставляют противоречивые сведения
// NEWSru.co.il // В мире // 5 июня 2017 г.
Bellingcat опубликовала доказательства российского происхождения "Бука", из которого был сбит MH17
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июня 2017 г.
В городе Марьинка в результате обстрела осколочные ранения получили мирные жители
// NEWSru.co.il // В мире // 1 июня 2017 г.
Украинские военные получили приказ о прекращении огня в Донбассе 1 июня







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 1 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017