Число жертв обрушения здания в Мумбаи достигло 33

По состоянию на 1 сентября, власти Индии подтверждают гибель не менее 33 человек в результате обрушения трехэтажного жилого дома на юге Мумбаи. При этом сообщается, что 46 человек, оказавшихся под завалами, были спасены, передает агентство Reuters.

Поисково-спасательная операция продолжается.

По предварительной оценке, причинами обрушения стали ветхость здания, построенного 117 лет назад, а также прошедшие за последние дни сильные дожди и вызванное ими наводнение.

Обрушения жилых домов – не редкость в Мумбаи. В июле в результате обрушения четырехэтажного дома в городе погибли 17 человек, в том числе трехмесячный младенец.