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В мире

Число жертв обрушения здания в Мумбаи достигло 33

время публикации: 12:21 | последнее обновление: 12:21 блог версия для печати фото
Мумбаи (иллюстрация)

По состоянию на 1 сентября, власти Индии подтверждают гибель не менее 33 человек в результате обрушения трехэтажного жилого дома на юге Мумбаи. При этом сообщается, что 46 человек, оказавшихся под завалами, были спасены, передает агентство Reuters.

Поисково-спасательная операция продолжается.

По предварительной оценке, причинами обрушения стали ветхость здания, построенного 117 лет назад, а также прошедшие за последние дни сильные дожди и вызванное ими наводнение.

Обрушения жилых домов – не редкость в Мумбаи. В июле в результате обрушения четырехэтажного дома в городе погибли 17 человек, в том числе трехмесячный младенец.

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// NEWSru.co.il // В мире // 31 августа 2017 г.
В Мумбаи обрушился дом: есть погибшие, десятки человек под завалами







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