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Следователь надел наручники на медсестру, отказавшуюся брать кровь у пациента

время публикации: 21:19 | последнее обновление: 21:33 блог версия для печати фото
Следователь надел наручники на медсестру, отказавшуюся брать кровь у пациента

Медсестра из Юты Алекс Вабблс подверглась нападению сотрудника полиции за то, что отказалось выполнить его распоряжение и взять анализ крови у пациента, находящегося в коме, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в июле этого года, когда в больницу, где работает Вабблс, поступил водитель грузовика с тяжелой черепно-мозговой травмой. Причиной травмы стало дорожно-транспортное происшествие, виновником которого был другой водитель, пытавшийся скрыться от полиции.

Следователь Джетт Пейн, прибывший в больницу, потребовал, чтобы Алекс немедленно взяла кровь у пациента, не предъявив соответствующего ордера. Когда медсестра отказалась это сделать, объяснив ему, что у больницы существуют специальные правила для таких случаев, Джетт Пейн надел на нее наручники и поволок к машине.

На вопросы коллег Вабблс Пейн отвечал, что она "арестована за препятствование следствию". Спустя 20 минут страж порядка выпустил медсестру из автомобиля. Никаких обвинений ей предъявлено не было.

Медсестра, бывшая лыжница и участница Олимпийских игр, проявила "спортивный характер", подав жалобу на следователя Пейна. Спустя два месяца адвокат женщины обнародовал видео ее "ареста". Суд счел, что Вабблс действовала в соответствии с законом.



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