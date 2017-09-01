Задержаны жители Таганрога, продавшие человека на органы

Сотрудники полиция Таганрога (Ростовская область) задержали двух жителей города, продавших человека на органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (купля-продажа человека), сообщила агентству "Интерфакс" в четверг, 31 августа, официальный представитель прокуратуры региона Елизавета Комахидзе.

"По версии следствия, подозреваемые 29 августа, находясь в гостиничном номере одного из отелей в Таганроге, продали за 1,5 млн рублей 26-летнего гражданина России на органы", – сказала Комахидзе.

По словам информированного источника, потерпевший ничего не знал о своей предполагаемой участи. "Ему сказали, что нужно будет перегнать автомобиль в другую страну, и для этого придется пройти полное обследование. На что тот согласился", – сообщил собеседник агентства.

"О планах продавцов узнали сотрудники правоохранительных органов и выступили в качестве подложных покупателей", – отметил источник.

После получения денег подозреваемые были задержаны.