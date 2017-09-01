Папа Римский рассказал, что прошел курс терапии у психоаналитика-еврейки

Папа Римский Франциск рассказал, что более сорока лет назад он посещал врача-психоаналитика, которая помогла ему "прояснить некоторые вещи". Этот эпизод вошел в новую книгу о понтифике под названием: "Папа Франциск: политика и общество".

По словам самого Папы Римского, это произошло, когда ему было 42 года: в то время он еще носил имя Хорхе Марио Бергольо, жил в родной Аргентине и возглавлял орден иезуитов.

Во время бесед с французским социологом Домиником Уолтоном, автором книги "Папа Франциск: политика и общество", понтифик рассказал, что посещал психоаналитика в течение шести месяцев, еженедельно.

Он заметил также, что незадолго до смерти психоаналитик сама позвонила ему – не для того, чтобы исповедаться, так как она была еврейкой, а для "духовного диалога". Папа Римский подчеркнул, что тепло вспоминает о своем докторе, поскольку она была хорошим человеком и очень ему помогла.