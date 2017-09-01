Петиция на сайте Белого дома: Джорджа Сороса требуют признать террористом

Более 70 тысяч человек подписали на сайте Белого дома петицию с требованием признать террористом финансиста Джорджа Сороса и конфисковать все активы организаций, связанных с ним, в соответствии с законами RICO и NDAA.

Петиция была опубликована 20 августа. Для того, чтобы Белый дом был обязан ответить на нее, она должна собрать 100 тысяч подписей до 19 сентября.

Автор петиции (некто E.B.) утверждает, что Джордж Сорос умышленно и последовательно пытался дестабилизировать ситуацию в США, подталкивал граждан к актам насилия, финансировал десятки (или даже сотни) организаций, целью которых было изменение государственного строя, оказывал "нездоровое" влияние на Демократическую партию и значительную часть федерального правительства. При этом Сорос и его приближенные обвиняются автором петиции во "внутреннем терроризме".

Отметим, что на эту петицию обратили внимание многие российские, в том числе федеральные, СМИ. Это могло привести к заметному росту числа граждан, подписавших обращение.

17 августа на сайте Белого дома была размещена похожая петиция, призывающая признать террористической организацию AntiFa "за использование насилия и запугивания для достижения политических целей". Эта организация финансируется фондом Сороса и ответственна за столкновения в Шарлотсвилле, утверждает автор обращения, указанный как M.A. И буквально за несколько дней данная петиция набрала сотни тысяч голосов.

Правило обязательного ответа на петиции на сайте Белого дома, которые подписали более 100 тысяч человек, было введено при президенте Бараке Обаме. Администрация Дональда Трампа до сих пор игнорировала подобные петиции.

Закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) – это закон США о создании препятствий инвестированию полученных от рэкета капиталов, принятый в 1970 году, с помощью которого был нанесен удар по мафиозным структурам. Закон NDAA (National Defense Authorization Act) – закон о полномочиях для целей национальной обороны, по сути закон, предусматривающих комплекс государственных мер, направленных на борьбу с терроризмом, принят в 1961 году, в очередной раз подписан президентом США в декабре 2013-го.

Джордж Сорос. Краткая справка

Джордж Сорос (Дьордь Шорош, настоящее имя Дьордь Шварц) родился 12 августа 1930 года в Будапеште в еврейской семье. Его отец, Тивадар Шварц, был адвокатом, видным деятелем еврейской общины города, специалистом по эсперанто и писателем-эсперантистом. В 1936 году семья поменяла свою фамилию на венгерский вариант Шорош. После оккупации Венгрии нацистами в 1944 году Тивадар Шорош сумел спасти свою семью, достав фальшивые документы о том, что его семья является христианской, он также помог многим другим евреям в Венгрии.

В 1947 году Джордж Сорос переехал в Англию, где в 1950-м окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. В 1956-м начал карьеру финансиста в Нью-Йорке. В 90-х стал миллиардером. На сегодняшний день его личное состояние оценивается журналом Forbes более чем в 25 миллиардов долларов. С начала 2000-х занимается в основном благотворительной и общественной деятельностью.

В политической области проявил себя как спонсор и влиятельный лоббист. Сыграл важную роль в падении коммунистических режимов в восточной Европе в конце 80-х.

Активно поддерживал демократов на выборах президента США. В 2016-м оказал поддержку Хиллари Клинтон, проигравшей выборы.





