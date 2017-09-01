1 сентября 2017 г.
последняя новость: 23:04
Умер бесстрашный актер
Ирина Шейк прячет лицо
Некоторые делают ЭТО быстрее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:43 В лондонском торговом центре "Вестфилд" неизвестный ранил двух человек
22:18 Из российских торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке вывозят вещи
21:52 26-летний мужчина отказался от секса, чтобы не показывать партнерам свою лысину
21:19 Следователь надел наручники на медсестру, отказавшуюся брать кровь у пациента
20:42 В Финляндии предотвращено нападение на центр для беженцев
19:15 В Луганской области похищен 22-летний молодой человек
16:58 Умер Ричард Андерсон, звезда одного из первых фильмов о супергерое
16:09 Женщина, которую облил кислотой муж, утратила способность говорить, есть и пить
15:33 Папа Римский рассказал, что прошел курс терапии у психоаналитика-еврейки
15:00 Израильско-британский хакер обвиняется в кибератаке на банки Lloyds и Barclays
В мире

Из российских торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке вывозят вещи

время публикации: 22:18 | последнее обновление: 22:24 блог версия для печати фото
Из российских торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке вывозят вещи

31 августа Государственный департамент США потребовал от Российской Федерации закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. На сайте госдепартамента было опубликовано заявление, в котором говорилось, что своими действиями США обеспечивают паритет с Россией в вопросе дипломатических миссий.

Вечером в пятницу, 1 сентября, РИА Новости сообщило, что из торговых представительств России в Вашингтоне и Нью-Йорке уже вывозят вещи.

Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти события так: "Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем".

На основании принципа взаимности Россия должна закрыть консульство в Сан-Франциско, а также несколько отделов миссий в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 сентября 2017 г.
Лавров: отреагируем на требование США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско
// NEWSru.co.il // В мире // 31 августа 2017 г.
Генконсульство РФ в Сан-Франциско закрывается по требованию США
// NEWSru.co.il // В мире // 22 августа 2017 г.
Лавров отреагировал на решение США приостановить выдачу виз россиянам
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2017 г.
США приостановили выдачу россиянам неиммиграционных виз







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 1 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017