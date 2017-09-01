Из российских торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке вывозят вещи

31 августа Государственный департамент США потребовал от Российской Федерации закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. На сайте госдепартамента было опубликовано заявление, в котором говорилось, что своими действиями США обеспечивают паритет с Россией в вопросе дипломатических миссий.

Вечером в пятницу, 1 сентября, РИА Новости сообщило, что из торговых представительств России в Вашингтоне и Нью-Йорке уже вывозят вещи.

Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти события так: "Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем".

На основании принципа взаимности Россия должна закрыть консульство в Сан-Франциско, а также несколько отделов миссий в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября.