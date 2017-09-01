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В лондонском торговом центре "Вестфилд" неизвестный ранил двух человек

время публикации: 22:43 | последнее обновление: 22:53 блог версия для печати фото
В лондонском торговом центре "Вестфилд" неизвестный ранил двух человек

В пятницу, 1 сентября, в торговом центре "Вестфилд", расположенном в восточном Лондоне, произошел инцидент, в результате которого, по крайней мере, два человека получили ножевые ранения, сообщает Daily Mail.

Один из раненых эвакуирован в тяжелом состоянии, состояние другого оценивается как сравнительно легкое. Также полицией задержан один подозреваемый.

По предварительным данным, речь, скорее всего, идет не о нападении, а о драке. Очевидцы происшествия утверждают, что пол магазина был "буквально залит кровью".

"Вестфилд" считается популярным магазином, подходящим для шоппинга, однако он известен также как место, где собираются местные моложеные банды.



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