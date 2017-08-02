Журналист "Новой газеты" пытался покончить с собой в здании Басманного суда

Корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов, пишущий под псевдонимом Али Феруз, которого судья распорядилась выдворить из России в связи с нарушением режима пребывания на территории страны, попытался вскрыть ручкой вены при выходе из здания Басманного суда.

Об этом пишет в среду, 2 августа, телеканал "Дождь" со ссылкой на журналистку НГ Елену Костюченко.

Али Феруза задержали 1 августа рядом с редакцией "Новой газеты" с целью "установления личности". Он показал полицейским пресс-карту, но, несмотря на это, его посадили в машину и доставили в ОВД "Басманное", после чего Басманный суд Москвы признал журналиста виновным в нарушении режима пребывания в России и обязал его выплатить штраф в пять тысяч рублей и приговорил к пребыванию в спецучреждении временного содержания иностранных граждан.

Адвокат журналиста Филипп Шишов назвал решение суда незаконным, поскольку его подзащитный "находится в процессе процедуры получения убежища".

Журналист просил российские власти предоставить ему временное убежище, но МВД заявил, что для предоставления гражданства нет оснований, запретив ему выезжать в Европу, сообщает "Дождь".

Али Феруз заявил, что скорее умрет, чем вернется в Узбекистан, рассказала Костюченко. Судебные приставы надели на него наручники и увезли в спецприемник. Информации о том, получил ли он медицинскую помощь, у его коллег пока нет.

В то же время представитель пресс-службы Басманного суда Татьяна Горшкова в беседе с корреспондентом портала "Медиазона" утверждала, что такого инцидента не было.

Ранее главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказал о том, что в марте этого года Али Феруза задержали по требованию Узбекистана, откуда он уехал, спасаясь от местных властей. Муратов подчеркивал, что Али Феруз родился и учился на Алтае. Его мать имеет российское гражданство