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Трамп экономит средства: он будет летать на самолете, построенном для "Трансаэро"

время публикации: 16:02 | последнее обновление: 16:02 блог версия для печати фото
Трамп экономит средства: он будет летать на самолете, построенном для "Трансаэро"

Для президента США Дональда Трампа, возможно, закупят самолеты Boeing 747-8, построенные по заказу обанкротившейся в 2015 году российской авиакомпании "Трансаэро" – после того, как он обвинил ВВС в завышении бюджета на правительственные самолеты.

Об этом пишет в среду, 2 августа, сайт новостной службы ВВС.

"Мы на последнем этапе договоренности о приобретении двух пассажирских бортов 747-8, и надеемся скоро заключить контракт", – цитирует агентство Reuters слова представителя ВВС CIFЭнн Стефанек, отказавшейся сообщить подробности сделки.

В 2013 году "Трансаэро" заказала четыре лайнера, из которых успели построить два, однако даже эти воздушные суда компания не оплатила.

Источники CNN, впрочем, утверждают, что заказано было три самолета, два из которых планировалось передать иранской авиакомпании Iran Air, однако сделка не состоялась.

Портал Defense One, первым опубликовавший эти сведения, сообщил, что для президентского борта цена была назначена весьма разумная: 386 млн долларов за каждый.

CNN эту информацию подтверждает: "ВВС США считают, что будет дешевле купить самолеты и модернизировать их, чем строить с нуля".

Представитель Boeing сообщил, что сделка находится на стадии подготовки. В настоящее время самолеты находятся в пустыне Мохаве, штат Калифорния, где сухой и жаркий климат замедляет коррозию. "Отменить заказ!"

О поставке самолетов Boeing в качестве президентского воздушного судна стало известно в январе 2015 года, когда в Белом доме находилась администрация Барака Обамы. Однако в декабре 2016 года Трамп написал в своем блоге: "Boeing строит новый борт номер один модели 747 для будущих президентов, но расходы выходят из-под контроля, более $4 млрд. Отменить заказ!".

Сколько будет потрачено на модернизацию Boeing 747-8 в случае их покупки, не известно. Компания ранее заявляла, что возьмет президентские суда из своих резервов. В настоящее время они состоят из 20 самолетов: пяти пассажирских и 15 грузовых.

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Среда, 2 августа 2017 г.
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