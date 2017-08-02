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Взрыв бытового газа в одной из школ Миннеаполиса: есть пострадавшие

время публикации: 20:22 | последнее обновление: 20:22 блог версия для печати

В результате взрыва бытового газа обрушилось здание частной школы Minnehaha Academy в городе Миннеаполис, административном центре штата Миннесота, и вспыхнул пожар.

Об этом пишет в среду, 2 августа, сайт телеканала ABC News со ссылкой на городскую полицию.

К настоящему моменту известно, что пять человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Несколько человек находятся под завалами. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

Ранее Управление противопожарной службы сообщило о гибели одного человека, однако затем эта информация была опровергнута.

К счастью жителей города, обрушением произошло в период летних каникул, когда школьники не посещают уроки, и пострадавших оказалось немного.

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