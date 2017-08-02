2 августа 2017 г.
последняя новость: 21:36
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:36 Трагедия на пляже: в результате аварийной посадки самолета погибли два человека
20:59 Арестован житель Арканзаса, который регулярно насиловал ослицу соседей
20:22 Взрыв бытового газа в одной из школ Миннеаполиса: есть пострадавшие
19:49 Эксперимент в Facebook: ненависть к автобусным креслам, напоминающим мусульманок
18:51 "Бухгалтер Освенцима" Оскар Гренинг отправится в тюрьму по решению медиков
18:08 Трамп одобрил закон о введении новых санкций против РФ
17:24 Арестована новобрачная, которая едва не убила мужа во время медового месяца
16:14 Организаторы выборов в Венесуэле выявили фальсификации результатов голосования
16:02 Трамп экономит средства: он будет летать на самолете, построенном для "Трансаэро"
15:54 NASA ищет специалиста по защите Земли от инопланетных угроз
В мире

Арестован житель Арканзаса, который регулярно насиловал ослицу соседей

время публикации: 20:59 | последнее обновление: 20:59 блог версия для печати фото
Арестован житель Арканзаса, который регулярно насиловал ослицу соседей

49-летний Эверетт Ли Комтон из поселка Сайлом-Спрингс, штат Арканзас, был арестован после того, как супруги Эмерт и Джойс Уитакер обнаружили с помощью камер наружного наблюдения, что он вторгся на их территорию и изнасиловал одну из двух принадлежащих им ослиц.

Об этом сообщает в среду, 2 августа, сайт телеканала KHBS.

В ходе допроса задержанный утверждал, что совершал ночную прогулку и угостил ослицу морковкой. Однако затем ему были показаны записи камер, и Комтон признал свою вину, отметив, что он употребляет марихуану и под воздествием легкого наркотика совершает иногда странные действия. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении на частную территорию, скотоложестве и жестоком обращении с животным.

Уитакеры, со своей стороны, рассказали полицейским, что были вынуждены установить камеры наружного наблюдения, поскольку злоумышленник в течение трех лет регулярно проникал в их дом и издевался над животными, пишет издание Тhe Northwest Arkansas Democrat Gazette

Они также сообщили, что одна из их ослиц была беременна, но у нее случился выкидыш. Супруги полагают, что причиной этого стало изнасилование животного.

Слушания по данному делу состоятся 11 сентября.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017