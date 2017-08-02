Арестован житель Арканзаса, который регулярно насиловал ослицу соседей

49-летний Эверетт Ли Комтон из поселка Сайлом-Спрингс, штат Арканзас, был арестован после того, как супруги Эмерт и Джойс Уитакер обнаружили с помощью камер наружного наблюдения, что он вторгся на их территорию и изнасиловал одну из двух принадлежащих им ослиц.

Об этом сообщает в среду, 2 августа, сайт телеканала KHBS.

В ходе допроса задержанный утверждал, что совершал ночную прогулку и угостил ослицу морковкой. Однако затем ему были показаны записи камер, и Комтон признал свою вину, отметив, что он употребляет марихуану и под воздествием легкого наркотика совершает иногда странные действия. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении на частную территорию, скотоложестве и жестоком обращении с животным.

Уитакеры, со своей стороны, рассказали полицейским, что были вынуждены установить камеры наружного наблюдения, поскольку злоумышленник в течение трех лет регулярно проникал в их дом и издевался над животными, пишет издание Тhe Northwest Arkansas Democrat Gazette

Они также сообщили, что одна из их ослиц была беременна, но у нее случился выкидыш. Супруги полагают, что причиной этого стало изнасилование животного.

Слушания по данному делу состоятся 11 сентября.