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Невестка Трампа будет еженедельно рассказывать в Facebook о достижениях своего свекра

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:28 блог версия для печати фото
Лара и Эрик Трамп

Лара Трамп, жена среднего сына президента США Эрика Трампа, начнет выпускать еженедельные видеоролики на странице Дональда Трампа в социальной сети в Facebook.

В этих видео, как сказано в Facebook Трампа, будут рассказываться "реальные новости".

"Вы наверняка не слышали обо всех достижениях президента на этой неделе, потому что вокруг сплошные фейковые новости", - заявляет Лара Трамп в первом видеоролике, размещенном на странице президента.

В своем первом двухминутном видео невестка Трампа рассказывает, что президент пожертвовал свою зарплату на образовательные программы и привел к взлету биржи.

О других последних новостях из Белого дома, в частности об увольнении только что назначенного директора по коммуникациям, о провале отмены Obamacare и о других досадных событиях этой недели в ролике не рассказывается.

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