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В мире

Израильские спутники вышли на орбиту и начали передавать информацию

время публикации: 15:14 | последнее обновление: 15:14 блог версия для печати фото
Израильские спутники вышли на орбиту и начали передавать информацию

Спутники Venus и OPTSAT-3000 производства израильского оборонного концерна "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI), запущенные в ночь на среду, 2 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вышли на заданную орбиту и начали передавать информацию.

Научный спутник Venus был создан ТАА совместно с концернами "Эльбит" и "Рафаэль" по заказу космических агентств Израиля и Франции. Спутник весом 265 килограммов создан для двух задач. Первые 2,5 года спутник будет занимать гелиосинхронную орбиту, при которой, проходя каждые два дня над одним и тем же местом, будет фотографировать поверхность земли при одном и том же солнечном освещении.

Работа спутника в этот период предназначена для исследования экологических систем, растительности, уровня загрязнения водоемов. На втором этапе главной задачей спутника станет тестирование разработанного в Израиле электрического ионного двигателя на эффекте Холла.

Спутник наблюдения OPTSAT-3000 весом 368 кг был создан израильским концерном по заказу министерства обороны Италии. Спутник отличается большей маневренностью и малым для спутников такого рода весом.

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