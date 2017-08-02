2 августа 2017 г.
последняя новость: 22:43
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:06 Либерленд готов предоставить гражданство тысяче израильтян
21:36 Португалия: в результате аварийной посадки самолета погибли два человека, загоравшие на пляже
20:59 Арестован житель Арканзаса, который регулярно насиловал ослицу соседей
20:22 Взрыв бытового газа в одной из школ Миннеаполиса: есть пострадавшие
19:49 Эксперимент в Facebook: ненависть к автобусным креслам, напоминающим мусульманок
18:51 "Бухгалтер Освенцима" Оскар Гренинг отправится в тюрьму по решению медиков
18:08 Трамп одобрил закон о введении новых санкций против РФ
17:24 Арестована новобрачная, которая едва не убила мужа во время медового месяца
16:14 Организаторы выборов в Венесуэле выявили фальсификации результатов голосования
16:02 Трамп экономит средства: он будет летать на самолете, построенном для "Трансаэро"
В мире

Либерленд готов предоставить гражданство тысяче израильтян

время публикации: 22:06 | последнее обновление: 22:10 блог версия для печати фото
Либерленд готов предоставить гражданство тысяче израильтян
Вит Едличка
Либерленд готов предоставить гражданство тысяче израильтян

2,5 тысячи израильтян изъявили желание получить гражданство самопровозглашенного государства Либерленд. Глава непризнанного государства Вит Едличка в интервью израильской газете "Исраэль а-Йом" сообщил, что правительство готово удовлетворить просьбу около 1.000 израильтян.

Либерленд расположился на 7 квадратных километрах свободной нейтральной территории общей границы между Хорватией и Сербией. И Сербия, и Хорватия считают эту землю своей. Вит Едличка объявил о создании государства в апреле 2015 года. На сегодняшний день ни одна страна не признала это государство, но Едличка раздает гражданство и надеется, что с молчаливого согласия Дональда Трампа карликовое государство добьется официального признания.

Вит Едличка в интервью "Исраэль а-Йом" положительно отзывается об Израиле, а также заявляет, что евреи проявляют солидарность с народом его страны, так как имеют похожий исторический опыт.

Вит Едличка рассказывает, что в его стране граждане будут платить налоги добровольно, столько, сколько они посчитают нужным, а также они смогут сами определять, на какие цели должны расходоваться внесенные ими деньги. Таким образом, налоговые поступления должны составить около 3% ВВП.

Собеседник израильской газеты называет свою страну высокотехнологичной и утверждает, что страна владеет 25% всей криптовалюты в мире.

На вопрос о том, как государство собирается бороться с преступностью, президент ответил, что в Уголовном кодексе имеются положения, касающиеся легких преступлений. Он предположил, что в стране будет несколько небольших тюрем. А серьезные преступления будут расследоваться правоохранительными органами других стран, нанятые по аутсорсингу. Преступникам будет дан шанс компенсировать причиненный ими ущерб.

Говоря о том, как правительство Либерленда собирается бороться с экстремизмом, Вит Едличка заявил, что гражданство будет предоставляться только людям, уважающим политические и религиозные убеждения других людей.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 марта 2017 г.
Минюст Испании освободил пожилых сефардов от сдачи экзамена по языку и культуре
// NEWSru.co.il // В мире // 13 января 2017 г.
Британские сефарды просят испанское гражданство после референдума о членстве в ЕС
// NEWSru.co.il // В мире // 6 декабря 2016 г.
Лишь трех израильтян Испания признала потомками сефардов и предоставила гражданство







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017