Либерленд готов предоставить гражданство тысяче израильтян

2,5 тысячи израильтян изъявили желание получить гражданство самопровозглашенного государства Либерленд. Глава непризнанного государства Вит Едличка в интервью израильской газете "Исраэль а-Йом" сообщил, что правительство готово удовлетворить просьбу около 1.000 израильтян.

Либерленд расположился на 7 квадратных километрах свободной нейтральной территории общей границы между Хорватией и Сербией. И Сербия, и Хорватия считают эту землю своей. Вит Едличка объявил о создании государства в апреле 2015 года. На сегодняшний день ни одна страна не признала это государство, но Едличка раздает гражданство и надеется, что с молчаливого согласия Дональда Трампа карликовое государство добьется официального признания.

Вит Едличка в интервью "Исраэль а-Йом" положительно отзывается об Израиле, а также заявляет, что евреи проявляют солидарность с народом его страны, так как имеют похожий исторический опыт.

Вит Едличка рассказывает, что в его стране граждане будут платить налоги добровольно, столько, сколько они посчитают нужным, а также они смогут сами определять, на какие цели должны расходоваться внесенные ими деньги. Таким образом, налоговые поступления должны составить около 3% ВВП.

Собеседник израильской газеты называет свою страну высокотехнологичной и утверждает, что страна владеет 25% всей криптовалюты в мире.

На вопрос о том, как государство собирается бороться с преступностью, президент ответил, что в Уголовном кодексе имеются положения, касающиеся легких преступлений. Он предположил, что в стране будет несколько небольших тюрем. А серьезные преступления будут расследоваться правоохранительными органами других стран, нанятые по аутсорсингу. Преступникам будет дан шанс компенсировать причиненный ими ущерб.

Говоря о том, как правительство Либерленда собирается бороться с экстремизмом, Вит Едличка заявил, что гражданство будет предоставляться только людям, уважающим политические и религиозные убеждения других людей.





