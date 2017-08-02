Испания экстрадирует в США российского программиста Станислава Лисова

Испанский суд принял решение об экстрадиции в США российского программиста Станислава Лисова. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в Национальной судебной палате.

Суд пришел к выводу, что "американская юрисдикция компетентна для проведения суда по этим фактам". Несмотря на то что подозреваемый не находился в США, "большинство жертв живут в этой стране, а преступление было совершено через интернет".

Адвокаты Лисова заявили о намерении обжаловать решение суда, передает РИА Новости.

Житель Таганрога Станислав Лисов был задержан 13 января в аэропорту Барселоны по запросу ФБР. В Испанию он прилетел вместе с женой в отпуск.

В США россиянин подозревается в разработке трояна NeverQuest, который использовался для хищения банковских данных.