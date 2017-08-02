2 августа 2017 г.
последняя новость: 17:12
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:14 Организаторы выборов в Венесуэле выявили фальсификации результатов голосования
16:02 Трамп экономит средства: он будет летать на самолете, построенном для "Трансаэро"
15:54 NASA ищет специалиста по защите Земли от инопланетных угроз
15:16 Журналист "Новой газеты" пытался покончить с собой в здании Басманного суда
15:14 Израильские спутники вышли на орбиту и начали передавать информацию
15:04 В День ВДВ в московском Парке Горького был избит корреспондент НТВ
14:27 Исламистская группировка "Три мушкетера" планировала теракты в Великобритании
12:38 Звезда Instagram Ольга Пронина погибла при съемках мототрюков
11:28 Невестка Трампа будет еженедельно рассказывать в Facebook о достижениях своего свекра
05:51 Осуществлен успешный запуск двух израильских спутников для нужд Израиля, Франции и Италии
В мире

Организаторы выборов в Венесуэле выявили фальсификации результатов голосования

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:14 блог версия для печати фото
Организаторы выборов в Венесуэле выявили фальсификации результатов голосования

Компания Smartmatic, организовавшая парламентские выборы в Венесуэле, утверждает, что результаты голосования были подделаны. Об этом заявил глава компании Антонио Мугика в ходе состоявшейся в Лондоне пресс-конференции, пишет 2 августа сайт новостной службы ВВС.

Организаторы выборов ранее сообщили, что явка избирателей составила 41,5%, а оппозиция утверждает, что это число было завышенным. Мугика обещал представить реальные цифры после проведения полномасштабной проверки.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальную конституционную ассамблею. Новое Учредительное собрание получит полномочия переписать конституцию страны и лишить власти конгресс, контролируемый оппозицией.

Венесуэльская оппозиция отказалась признать результаты выборов и устроила беспорядки. Мировое сообщество подвергло выборы критике. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Венесуэлу исключили из субрегионального торгово-экономического союза MERCOSUR. Члены Организации американских государств (ОАГ), включая США, Канаду и Мексику, заявили, что они не признают полномочия Конституционной ассамблеи.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 августа 2017 г.
В Венесуэле арестовали лидеров оппозиции
// NEWSru.co.il // В мире // 1 августа 2017 г.
США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро
// NEWSru.co.il // В мире // 31 июля 2017 г.
Явка на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы составила 41,5%
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июля 2017 г.
В Венесуэле убит кандидат в депутаты Учредительного собрания







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017