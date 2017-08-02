Организаторы выборов в Венесуэле выявили фальсификации результатов голосования

Компания Smartmatic, организовавшая парламентские выборы в Венесуэле, утверждает, что результаты голосования были подделаны. Об этом заявил глава компании Антонио Мугика в ходе состоявшейся в Лондоне пресс-конференции, пишет 2 августа сайт новостной службы ВВС.

Организаторы выборов ранее сообщили, что явка избирателей составила 41,5%, а оппозиция утверждает, что это число было завышенным. Мугика обещал представить реальные цифры после проведения полномасштабной проверки.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальную конституционную ассамблею. Новое Учредительное собрание получит полномочия переписать конституцию страны и лишить власти конгресс, контролируемый оппозицией.

Венесуэльская оппозиция отказалась признать результаты выборов и устроила беспорядки. Мировое сообщество подвергло выборы критике. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Венесуэлу исключили из субрегионального торгово-экономического союза MERCOSUR. Члены Организации американских государств (ОАГ), включая США, Канаду и Мексику, заявили, что они не признают полномочия Конституционной ассамблеи.