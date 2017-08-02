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В мире

NASA ищет специалиста по защите Земли от инопланетных угроз

время публикации: 15:54 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
NASA ищет специалиста по защите Земли от инопланетных угроз

Американское космическое агентство NASA объявило конкурс на должность офицера по защите планеты Земля. Тот, кто ее займет, может рассчитывать на заработную плату до 187.000 долларов в год.

В описании должности говорится, что он будет отвечать за предотвращение проникновения инопланетных органических материалов на космические станции и Землю, а также засорения других планет земным органическим мусором.

Ему предстоит консультировать Службу по обеспечению безопасности полетов NASA, причем как пилотируемых, так и беспилотных. От соискателей требуются обширный инженерный опыт и готовность к поездкам.

Соискателя может ждать годовой испытательный срок. Офицер по защите планеты будет занимать должность на протяжении трех лет, но каденция может быть продлена еще на два года.

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