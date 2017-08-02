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Звезда Instagram Ольга Пронина погибла при съемках мототрюков

время публикации: 12:38 | последнее обновление: 12:38 блог версия для печати фото
Звезда Instagram Ольга Пронина погибла при съемках мототрюков

Вечером 31 июля на 33-м километре автомагистрали Седанка – Патрокл (северный пригород Владивостока) в результате аварии погибла 40-летняя Ольга Пронина, известная в Instagram и других соцсетях под именем "Моника".

Первое сообщение о ДТП было опубликовано в сообществе "Происшествия Приморья" в Instagram. Через эту соцсеть правоохранительные органы пытались найти свидетелей происшествия.

Как писало издание "Газета.ру", Пронина ехала на супербайке BMW S1000 RR со стороны Патрокла в направлении Снеговой Пади. На одном из поворотов мотоцикл, ехавший на высокой скорости, занесло и откинуло на железное ограждение. Удар был настолько сильным, что мотоцикл разлетелся на части, Ольга погибла на месте происшествия.

Владивостокское информационное агентство PrimaMedia пишет, что была хорошо известна в байкерской тусовке. Ее стаж вождения мотоцикла составлял 21 год. За превышение скорости Ольгу неоднократно привлекали к административной ответственности. Свои заезды на больших скоростях и трюки гонщица снимала на экшн-камеру, а затем публиковала в Instagram-аккаунте (на момент трагедии насчитывал 137 тысяч подписчиков).

Отметим, что о гибели гонщицы написали не только российские, но и зарубежные СМИ, в том числе британский таблоид The Sun.

💪🏻#monika9422 #Моника

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