Звезда Instagram Ольга Пронина погибла при съемках мототрюков

Вечером 31 июля на 33-м километре автомагистрали Седанка – Патрокл (северный пригород Владивостока) в результате аварии погибла 40-летняя Ольга Пронина, известная в Instagram и других соцсетях под именем "Моника".

Первое сообщение о ДТП было опубликовано в сообществе "Происшествия Приморья" в Instagram. Через эту соцсеть правоохранительные органы пытались найти свидетелей происшествия.

Как писало издание "Газета.ру", Пронина ехала на супербайке BMW S1000 RR со стороны Патрокла в направлении Снеговой Пади. На одном из поворотов мотоцикл, ехавший на высокой скорости, занесло и откинуло на железное ограждение. Удар был настолько сильным, что мотоцикл разлетелся на части, Ольга погибла на месте происшествия.

Владивостокское информационное агентство PrimaMedia пишет, что была хорошо известна в байкерской тусовке. Ее стаж вождения мотоцикла составлял 21 год. За превышение скорости Ольгу неоднократно привлекали к административной ответственности. Свои заезды на больших скоростях и трюки гонщица снимала на экшн-камеру, а затем публиковала в Instagram-аккаунте (на момент трагедии насчитывал 137 тысяч подписчиков).

Отметим, что о гибели гонщицы написали не только российские, но и зарубежные СМИ, в том числе британский таблоид The Sun.

💪🏻#monika9422 #Моника A post shared by @monika9422 on Jun 14, 2017 at 4:47am PDT

💋#monika9422#Моника A post shared by @monika9422 on Sep 10, 2016 at 1:58am PDT