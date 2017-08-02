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В мире

"Бухгалтер Освенцима" Оскар Гренинг отправится в тюрьму по решению медиков

время публикации: 18:51 | последнее обновление: 18:51 блог версия для печати фото
Оскар Гренинг в суде. 21 апреля 2015 года

Экспертная медицинская комиссия признала годным к отбыванию тюремного срока 96-летнего "бухгалтера Освенцима" – эсесовца Оскара Гренинга, причастного к убийству 300.000 венгерских евреев, узников этого лагеря смерти, и приговоренного в 2015 году к четырем года лишения свободы.

Об этом пишет в среду, 2 августа, сайт газеты The Jerusalem Post.

До сих пор Гренинг находился на свободе, поскольку его адвокат обжаловал вердикт суда. Апелляция была отклонена в связи с заключением медиков, которые пришли к выводу, что состояние здоровья бывшего нациста позволяет ему находиться в тюрьме.

Адвокат Ганс Холтерман, представляющий интересы подсудимого, считает иначе. Он заявил в интервью агентству Reuters, что его подзащитный не выживет в тюремных условиях, и намерен опротестовать приговор.

Линия защиты бывшего нациста строилась на том, что он лично не убивал евреев и служил там, куда его направили. Прокуроры утверждали, что он был частью нацистской машины уничтожения и должен понести наказание.

Однако, прочитав показания бывших узников Освенцима, Гренинг изменил свою позицию. Его адвокат зачитал письменное заявление, в котором признал, что впервые осознал чудовищность своих деяний.

"Я не могу простить прощения у жертв, простить меня может только Всевышний. Десятилетия я провел в отрицании, причину которого мне сложно назвать. Возможно, дело в том, что меня учили подчиняться приказам", - написал 94-летний подсудимый.

По мнению бывших узников лагеря смерти и адвокатов семей жертв, эти слова прозвучали слишком поздно. Они убеждены, что Гренинг должен нести наказание за свою участие в Холокосте.

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