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Трагедия на пляже: в результате аварийной посадки самолета погибли два человека

время публикации: 21:36 | последнее обновление: 21:36 блог версия для печати фото
Трагедия на пляже: в результате аварийной посадки самолета погибли два человека

Мужчина средних лет и девочка, загоравшие на пляже Сан-Хуан в португальском городе Кошта-де-Капарика в окрестностях Лиссабона, погибли в результате аварийной посадки частного легкомоторного самолета. Два человека, находившиеся на борту воздушного судна, остались целы и невредимы.

Об этом пишет в среду, 2 августа, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на Национальную морскую администрацию.

Газета Diario de Noticias, описывающая эту трагедию, сообщает, что самолет летел на малой высоте над пляжем. Некоторые из отдыхающие заподозрили неладное и бросились бежать.

Агентство новостей The Associated Press отмечает, что родители погибшей девочки не пострадали. Причины экстренной посадки остаются пока не ясными.

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Среда, 2 августа 2017 г.
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