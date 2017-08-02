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Арестована новобрачная, которая едва не убила мужа во время медового месяца

время публикации: 17:24 | последнее обновление: 17:26 блог версия для печати фото
Арестована новобрачная, которая едва не убила мужа во время медового месяца

Американка Кейт Элизабет Причард, 25 лет, была арестована в мотеле Clarion Inn, расположенном в городе Мерфрисборо, штат Теннеси – за попытку убийства Джеймса Джарида Бертона, 30 лет, с которым вступила в брак несколько часов назад.

Об этом трагикомическом происшествии пишет в среду, 2 августа, сайт телеканала News Channel 5.

По сведениям издания, новобрачная в ходе ссоры вытащила из свадебного платья девятимиллиметровый пистолет и выстрелила ему в голову, а затем стала стрелять в воздух. По счастью, пуля, предназначенная любимому, не попала в цель, а девушка была арестована.

Новоявленные муж и жена отказались сотрудничать со следствием, заявив, что не имеют претензий друг к другу, однако свидетели происшествия утверждают, что они были пьяны и скандалили на лужайке перед мотелем. Перед прибытием полиции Причард попыталась спрятать пистолет в ванной.

Тем не менее, медовый месяц на этом закончился – новобрачная сядет в тюрьму, сообщил Кайл Эванс, сержант полиции Мерфрисборо, в интервью указанному выше телеканалу.

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