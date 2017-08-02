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Эксперимент в Facebook: ненависть к автобусным креслам, напоминающим мусульманок

время публикации: 19:49 | последнее обновление: 19:59 блог версия для печати фото
Эксперимент в Facebook: ненависть к автобусным креслам, напоминающим мусульманок

Норвежский журналист Йохан Слэттавик провел любопытный социальный эксперимент: он опубликовал фотографию пустых мест в автобусе, отдаленно напоминающих группу мусульманок в парандже, на странице сообщества "Отечество прежде всего" (Fedrelandet viktigst) в социальной сети Facebook.

Фотографию журналист снабдил вопросом: "Что люди думают об этом?". Ответом на розыгрыш стал поток комментариев, полных ненависти к иммигрантам из мусульманских стран, пишет в среду, 2 августа, издание The Huffington Post.

Члены этой закрытой группы регулярно обмениваются жалобами на поток мусульман, затопивших их страну в последние годы. Лишь немногие из них поняли, что на снимке изображены пустые кресла, а большая часть предположили, что эти женщины в парандже представляют опасность: "Неизвестно, кто там скрывается – возможно террористы с оружием". Пользователи комментировали фотографию словами "отвратительно", "трагично", "исламизация Норвегии" и тому подобными.

Розыгрыш приобрел широкую популярность после того, как этот "пост" опубликовал в своем блоге Синдре Бейер, политический советник Лейбористской партии, мониторящий деятельность такого рода сообществ.

"Я был потрясен количеством лжи и ненависти, которая тут распространяется, и эти пустые сидения – убедительное доказательство того, что ненависть побеждает мудрость", – так Бейер прокомментировал эту ситуацию в газете Nettavisen.

Слэттавик сообщил журналистам, что его шутка разозлила членов сообщества, и его исключили из этой группы. Он, однако, считает, что эксперимент достиг цели, продемонстрировав разницу между "законной критикой иммиграции в Европу и слепыми расизмом и ксенофобией".

"Как журналист, я восхищен раскрытием социальных механизмов поляризации общества и тем, как влияют на восприятие действительности взгляды и мнение окружающих", – приводит издание слова Слэттавика.

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Среда, 2 августа 2017 г.
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