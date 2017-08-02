Осуществлен успешный запуск двух израильских спутников для нужд Израиля, Франции и Италии

В ночь на среду, 2 августа, с космодрома Куру во Французской Гвиане была успешно запущена ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту.

Как отмечает РИА Новости, запуск транслировался на сайте французской компании Arianespace.

На орбиту были выведены два спутника: OPTSAT-3000, предназначенный для министерства обороны Италии, и Venus, предназначенный для проекта Израильского космического агентства (ISA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Оба эти спутника были произведены в Израиле. Как сообщал NEWSru.co.il, эти спутники были разработаны на предприятиях израильского оборонного концерна "Авиационная промышленность" (IAI, ТАА).

Научный спутник Venus был создан ТАА совместно с концернами "Эльбит" и "Рафаэль" по заказу космических агентств Израиля и Франции. Спутник весом 265 килограммов создан для двух задач. Первые 2,5 года спутник будет занимать гелиосинхронную орбиту, при которой, проходя каждые два дня над одним и тем же местом, будет фотографировать поверхность земли при одном и том же солнечном освещении. Работа спутника в этот период предназначена для исследования экологических систем, растительности, уровня загрязнения водоемов. На втором этапе главной задачей спутника станет тестирование разработанного в Израиле электрического ионного двигателя на эффекте Холла.

Спутник OPTSAT-3000 был создан израильским концерном по заказу министерства обороны Италии.

Запуск ракеты с космодрома Куру в ночь на среду стал восьмым стартом с этой площадки с начала года и десятым стартом для Vega с 2012 года.