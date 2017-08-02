Исламистская группировка "Три мушкетера" планировала теракты в Великобритании

Трое мужчин, называвших себя "Тремя мушкетерами", были признаны виновными в подготовке террористических нападений на полицейские и военные объекты в Великобритании, сообщает BBC.

Речь идет о Навиде Али и Кхобаибе Хуссейне из Бирмингема и Мохибуре Рахмане из Сток-он-Трента.

Все трое исламистов были арестованы в августе минувшего года.

Вместе с ними был задержан четвертый подозреваемый, Тахир Азиз, также из Сток-он-Трента, однако присяжные все еще не вынесли вердикт в его отношении.

Сам четвертый подозреваемый отрицает свою вину, однако полиция обнаружила среди его вещей бомбу.