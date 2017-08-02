Трамп одобрил закон о введении новых санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, ранее утвержденный Конгрессом, в рамках которого вводятся новые санкции в отношении России, сообщает в среду, 2 августа, новостное агентство Bloomberg

Глава Белого дома сопроводил этот документ специальным заявлением, в котором выражает сомнения в эффективности вводимых мер, а также в конституционности некоторых положений нового закона.

Трамп считает, что данный законопроект посягает на полномочия президента и может нанести ущерб отношениям США с союзниками.

Данную информацию подтверждает также новостное агентство Reuters.

Напомним, что в минувший вторник государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в беседе с журналистами: он лично, а также президент США, не считают, что новые санкции принесут пользу дипломатическим отношениям с Россией. Вице-президент Майк Пенс, со своей стороны, отметил, что данный законопроект свидетельствует о единстве главы государства и Конгресса.