2 августа 2017 г.
последняя новость: 15:35
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:16 Журналист "Новой газеты" пытался покончить с собой в здании Басманного суда
15:14 Израильские спутники вышли на орбиту и начали передавать информацию
15:04 В День ВДВ в московском Парке Горького был избит корреспондент НТВ. ВИДЕО
14:27 Исламистская группировка "Три мушкетера" планировала теракты в Великобритании
12:38 Звезда Instagram Ольга Пронина погибла при съемках мототрюков
11:28 Невестка Трампа будет еженедельно рассказывать в Facebook о достижениях своего свекра
05:51 Осуществлен успешный запуск двух израильских спутников для нужд Израиля, Франции и Италии
03:50 Испания экстрадирует в США российского программиста Станислава Лисова
02:55 Сенат США утвердил Кристофера Рэя новым главой ФБР
20:52 Кушнер: "Возможно, и Трамп не справится с палестино-израильским конфликтом"
В мире

В День ВДВ в московском Парке Горького был избит корреспондент НТВ. ВИДЕО

время публикации: 15:04 | последнее обновление: 15:04 блог версия для печати фото
2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск России

2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск России. По традиции, бывшие десантники в этот день собираются в московском Парке культуры и отдыха имени Горького.

Именно из этого парка вел репортаж корреспондент российского телеканала НТВ Никита Развозжаев (передача "Чрезвычайное происшествие", ЧП).

"Никто, кроме них, так не отмечает свой праздник", – рассказывал тележурналист, назвавший ВДВ "элитными войсками". В этот момент в кадре оказался нетрезвый и матерящийся мужчина крепкого телосложения, который нанес Развозжаеву удар кулаком правой руки в челюсть. На этом эфир был прерван.

На сайте НТВ.ру утверждается, что хулиган не имеет отношения к ВДВ. Сказано также, что нападавший задержан.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 июля 2017 г.
В сирийском Тартусе впервые проходит парад в честь дня ВМФ России
// NEWSru.co.il // В мире // 3 августа 2011 г.
Десантники отметили День ВДВ массовой дракой на рынке Астрахани: около 20 пострадавших







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017