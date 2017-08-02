В День ВДВ в московском Парке Горького был избит корреспондент НТВ. ВИДЕО

2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск России. По традиции, бывшие десантники в этот день собираются в московском Парке культуры и отдыха имени Горького.

Именно из этого парка вел репортаж корреспондент российского телеканала НТВ Никита Развозжаев (передача "Чрезвычайное происшествие", ЧП).

"Никто, кроме них, так не отмечает свой праздник", – рассказывал тележурналист, назвавший ВДВ "элитными войсками". В этот момент в кадре оказался нетрезвый и матерящийся мужчина крепкого телосложения, который нанес Развозжаеву удар кулаком правой руки в челюсть. На этом эфир был прерван.

На сайте НТВ.ру утверждается, что хулиган не имеет отношения к ВДВ. Сказано также, что нападавший задержан.