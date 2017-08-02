Сенат США утвердил Кристофера Рэя новым главой ФБР

Сенат США во вторник, 1 августа, утвердил Кристофера Рэя на посту главы Федерального бюро расследований (ФБР).

Как сообщает информационное агентство Reuters, кандидатуру Рэя, предложенную президентом США Дональдом Трампом, поддержали 95 сенаторов, пятеро голосовали "против".

Трамп объявил о своем решении назначить на пост руководителя ФБР бывшего помощника генерального прокурора Кристофера Рэя в начале июня.

В период между 2003 и 2005 годами, во время президентства Джорджа Буша-младшего, Рэй возглавлял отдел уголовных расследований министерства юстиции. После ухода с государственной должности он занимался частной адвокатской практикой.

Напомним, предыдущий глава ФБР Джеймс Коми был уволен президентом Дональдом Трампом в начале мая. Судя по комментариям Белого дома, Коми был уволен на том основании, что он не справлялся с возложенными на него обязанностями и, по мнению президента, не мог продолжать управлять ФБР.

Джеймс Коми был отстранен от должности через сутки после слушаний в юридическом подкомитете Сената США по делу о связях Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности, с российскими политиками. Также обсуждалось возможное вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США.

При этом, по данным американских СМИ, за несколько дней до своей неожиданной отставки глава ФБР Джеймс Коми обратился в министерство юстиции США с просьбой о выделении его ведомству дополнительного бюджета с целью интенсифицировать расследование подозрений о вмешательстве России в ходе президентских выборов.