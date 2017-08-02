2 августа 2017 г.
последняя новость: 04:45
Нелегкие легкие
Клецки древних римлян
Федор Чистяков о произволе в России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:50 Испания экстрадирует в США российского программиста Станислава Лисова
02:55 Сенат США утвердил Кристофера Рэя новым главой ФБР
20:52 Кушнер: "Возможно, и Трамп не справится с палестино-израильским конфликтом"
20:11 Теракт в шиитской мечети в Афганистане унес жизни не менее 20 человек
18:43 На Мадагаскаре автобус упал в овраг: более 30 погибших
17:51 Мадонна отмечает Девятое ава: "Это день, когда не следует выходить из дома"
17:06 После терактов Германия тестирует систему для опознавания преступников
15:09 Стрельба в Мособлсуде: злоумышленники ликвидированы, два человека пострадали
14:41 Стрельба в Московском областном суде: один человек ранен
14:13 Шотландец обучил собаку нацистскому приветствию – чтобы позлить подругу
В мире

Сенат США утвердил Кристофера Рэя новым главой ФБР

время публикации: 02:55 | последнее обновление: 02:57 блог версия для печати фото
Кристофер Рэй

Сенат США во вторник, 1 августа, утвердил Кристофера Рэя на посту главы Федерального бюро расследований (ФБР).

Как сообщает информационное агентство Reuters, кандидатуру Рэя, предложенную президентом США Дональдом Трампом, поддержали 95 сенаторов, пятеро голосовали "против".

Трамп объявил о своем решении назначить на пост руководителя ФБР бывшего помощника генерального прокурора Кристофера Рэя в начале июня.

В период между 2003 и 2005 годами, во время президентства Джорджа Буша-младшего, Рэй возглавлял отдел уголовных расследований министерства юстиции. После ухода с государственной должности он занимался частной адвокатской практикой.

Напомним, предыдущий глава ФБР Джеймс Коми был уволен президентом Дональдом Трампом в начале мая. Судя по комментариям Белого дома, Коми был уволен на том основании, что он не справлялся с возложенными на него обязанностями и, по мнению президента, не мог продолжать управлять ФБР.

Джеймс Коми был отстранен от должности через сутки после слушаний в юридическом подкомитете Сената США по делу о связях Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности, с российскими политиками. Также обсуждалось возможное вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США.

При этом, по данным американских СМИ, за несколько дней до своей неожиданной отставки глава ФБР Джеймс Коми обратился в министерство юстиции США с просьбой о выделении его ведомству дополнительного бюджета с целью интенсифицировать расследование подозрений о вмешательстве России в ходе президентских выборов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июня 2017 г.
Генпрокурор США прокомментирует Сенату показания экс-главы ФБР Коми
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
Трамп – о слушаниях в Сенате по делу Коми: "Мы находимся в осаде"
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
Райан вступился за Трампа: "Он – новичок в политике и учится в процессе работы"
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
В Сенате США начались слушания по делу экс-главы ФБР Джеймса Коми: "Трамп оклеветал меня"
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
Экс-директор ФБР заявил, что Трамп требовал прекратить расследование связей Майкла Флинна с Кремлем







  Rating@Mail.ru  
Среда, 2 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017