Во Франции судят банду, напавшую на семью президента еврейской организации "Сиона"

В пятницу, 1 декабря, во Франции четверо мужчин (одному из которых около пятидесяти лет, остальным – от двадцати до двадцати трех) и 19-летняя девушка предстали перед судом по обвинению в нападении на еврейскую семью в коммуне Ливри-Гарган, в пригороде Парижа, 8 сентября этого года. Об этом сообщает Liberation.

Вооруженному ограблению подвергся 78-летний Роже Пинто, президент еврейской организации "Сиона", его жена и сын. Все трое были избиты и оставались связанными в течение нескольких часов. При этом, по словам пострадавших, преступники угрожали им ножом, повторяя, что если они – евреи, то у них должны быть деньги.

Предположительно, самый старший из обвиняемых мужчин является организатором преступления; его имя хорошо известно полиции. 19-летняя девушка, также оказавшаяся на скамье подсудимых, обвиняется в соучастии в преступлении: сразу после ограбления именно она отправилась к банкомату, чтобы снять деньги со кредитных карт пострадавших.

Согласно материалам следствия, преступники выбрали жену Роже Пинто в качестве своей жертвы, прельстившись ювелирными украшениями, которые она носила. Однако, попав в дом, где проживает семья, грабители обратили внимание на некоторые предметы иудаики и осознали, что перед ними – "богатые евреи".

Начальник полиции Парижа Мишель Делпу заявил, что все детали расследования указывают на то, что преступление носило антисемитский характер. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, сначала осудивший эту версию преступления, назвав ее "одиозной", на этой неделе согласился с выводами, сделанными полицией.

Сразу после сообщения о нападении на семью Пинто еврейские организации Франции опубликовали заявления, осудив это преступление и назвав его "антисемитским".





