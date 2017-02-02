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В мире

Россия создает пограничную зону на границе с Беларусью

время публикации: 00:42 | последнее обновление: 00:48 блог версия для печати фото
Россия создает пограничную зону на границе с Беларусью

Глава ФСБ России Александр Бортников приказал создать пограничную зону на границе с Беларусью – в Псковской, Смоленской и Брянской областях.

Как следует из приказов ведомства, опубликованных на официальном портале правовой информации, данное решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации", передает РИА Новости.

Согласно документам, региональным пограничным управлениям ФСБ поручается "установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону",

Ранее Беларусь ввела безвизовый порядок въезда для граждан 80 государств, которые прибывают в страну через аэропорт на срок не более пяти суток. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, и, таким образом, иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть в Россию, отмечает агентство.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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