Россия создает пограничную зону на границе с Беларусью

Глава ФСБ России Александр Бортников приказал создать пограничную зону на границе с Беларусью – в Псковской, Смоленской и Брянской областях.

Как следует из приказов ведомства, опубликованных на официальном портале правовой информации, данное решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации", передает РИА Новости.

Согласно документам, региональным пограничным управлениям ФСБ поручается "установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону",

Ранее Беларусь ввела безвизовый порядок въезда для граждан 80 государств, которые прибывают в страну через аэропорт на срок не более пяти суток. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, и, таким образом, иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть в Россию, отмечает агентство.