2 февраля 2017 г.
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В мире

Парламент Великобритании одобрил законопроект о выходе страны из ЕС

время публикации: 01:52 | последнее обновление: 01:57 блог версия для печати фото
Парламент Великобритании одобрил законопроект о выходе страны из ЕС

Палата общин парламента Великобритании в среду, 1 февраля, одобрила в первом чтении законопроект о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой оговаривается процедура выхода страны из Евросоюза.

После двух дней дебатов в парламенте законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 498 депутатов, 114 голосовали "против", сообщает новостная служба BBC.

В ходе обсуждения министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис напомнил парламентариям, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.

Обсуждение законопроекта о Brexit во втором чтении назначено на 6 февраля.

Напомним, что в конце января Верховный суд Великобритании обязал правительство страны получить одобрение парламента для начала переговоров о выходе страны из ЕС.

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