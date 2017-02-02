Калифорнийский университет закрыт в связи с массовыми протестами студентов

Вечером 1 февраля на территории кампуса Калифорнийского университета в городе Беркли возникли студенческие беспорядки. Полиция блокировала входы и выходы из университета, само учебное заведение временно закрыто.

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В твиттере полиции Беркли можно следить за ходом событий. Полицейские требуют, чтобы протестующие разошлись. Тех, кто находится в помещениях, просят не подходить к окнам и дверям.

Формальным поводом для протеста послужила запланированная лекция редактора интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулоса, который считается журналистом крайне правых взглядов. Лекция Майло Яннопулоса была отменена, но это не помогло остановить возникшие беспорядки, участники которых выступают не столько с критикой конкретного лектора, сколько с критикой политики новой администрации США под руководством президента Дональда Трампа.