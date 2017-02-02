Сурок Фил из Панксутони предсказал еще шесть недель зимы

Самый известный синоптик в мире, живущий в расположенном в штате Пенсильвания городе Панксутони и работающий всего один день в году, предсказывает долгую зиму: сурок Фил, оказавшись на солнце, увидел свою тень, и это означает, что холода продлятся еще шесть недель.

Об этом сообщают в четверг, 2 февраля, зарубежные СМИ и, в частности, сайт телеканала FOX News.

Ежегодно 2 февраля в 7:25 утра по местному времени смотритель извлекает мохнатого синоптика и следит за его реакцией. Если сурок видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же нет – жди потепления.

Фил считается старейшим жителем Пенсильвании, в 2016 году отмечающий 175-летие. Впервые о нем говорится в документе, датируемом 1841 годом. Несмотря на то, что сурки живут около 10 лет, поверье гласит, что все эти годы погоду предсказывает один и тот же грызун.

Коллеги Фила, принадлежащие к Homo Sapiens, оспаривают квалификацию метеоролога, представляющего вид Marmota Monax. Они заявляют, что он ошибался в 60% случаев. Наиболее скандальным стал оглушительный провал, зафиксированный в 2013 году. Тогда вместо предсказанной ранней зимы Америку ждали заморозки, продлившиеся до марта.

Однако поклонники древнегерманской легенды заявляют, что это инсинуации, продиктованные завистниками. По их мнению, Фил оказывается прав по меньшей мере в трех случаях из четырех, то есть значительно чаще, чем занимающиеся прогнозированием погоды люди.

Мировая слава пришла к Филу в 1993 году, когда на экраны вышел фильм "День сурка" с Биллом Мюрреем в главной роли. История о спесивом телеведущем, приехавшем в Панксутони, оказавшемся в петле времени и изменившемся к лучшему, покорила десятки миллионов зрителей.

Впрочем, как утверждается в статье, опубликованной на сайте FOX News, "предсказания" определяются за несколько дней до церемонии клубом под названием Тhe Inner Circle – именно эти люди решают, увидит ли сурок свою тень или нет.

Согласно записям, которые ведутся в 1887 года, Фил более ста раз предсказал долгую зиму и лишь 17 – раннюю весну.

Отметим, что в штате Огайо проживает другой сурок-предсказатель по имени Баки Чак, чьи прогнозы зачастую противоречат видениям Фила. Так, в прошлом году Фил предрек раннюю весну, а Бак наоборот – долгую зиму.