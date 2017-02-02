Путин отправил в отставку 16 генералов и одного прокурора. Список

В четверг, 2 февраля, был опубликован указ президента РФ Владимира Путина №47 "Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах". О подписании этого указа пресс-служба Кремля сообщала 31 января.

В тексте указа объявлено об освобождении от занимаемых должностей 16 генералов. О причинах кадровых перестановок пока ничего не сообщается.

В отставку отправлены:

генерал-лейтенант Александр Агафонов, который был директором департамента пожарно-спасательных сил в МЧС РФ;

генерал-майор полиции Казимир Боташев, занимавший пост главы МВД Карачаево-Черкесской республики;

прокурор Ярославской области Юрий Верховцев;

генерал-майор Олег Волынкин, один из руководителей Дальневосточного центра МЧС;

генерал-майор Александр Гаврилов, начальник Воронежской противопожарной службы;

генерал-майор Игорь Горбатенко, замначальника Северо-Западного центра МЧС;

генерал-майор Владимир Гришин, замначальника отдела кадров МВД;

генерал-полковник Николай Литюк, начальник Северо-Кавказского центра МЧС;

генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко, начальник Уральского центра МЧС;

генерал-полковник Игорь Паньшин, начальник Приволжского центра МЧС;

генерал-майор Виталий Пленников, замначальника Северо-Кавказского центра МЧС;

генерал-майор Владимир Розанов, начальник управления пожарной охраны МЧС;

генерал-лейтенант Александр Соловьев, начальник Дальневосточного центра МЧС;

генерал-майор юстиции Аркадий Сынгаевский, руководитель СК по Ханты-Мансийскому округу;

генерал-майор Алексей Шиканов, начальник управления МЧС по Нижегородской области;

генерал-полковник Юрий Ковалев, директор департамента МЧС;

генерал-майор Виктор Михайлов, начальник управления МЧС по Бурятии.

Вместе с тем президент РФ назначил двух заместителей главы МЧС, ими стали Владлен Аксенов и Павел Барышев. Ранее Аксенов занимал должность замдиректора департамента пожарно-спасательных формирования МЧС России, генерал-лейтенант Барышев возглавлял Академию гражданской защиты МЧС России в Новогорске Московской области. Также Путин утвердил на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова, а Ленинградской области – Бориса Маркова. Этим же указом руководителем следственного управления СК России по Севастополю на пять лет назначен Виктор Танифу.