В столице Индии едва не произошло столкновение двух пассажирских самолетов

1 февраля из-за плотного тумана в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели едва не произошло столкновение двух пассажирских самолетов, двигавшихся на взлет, сообщает сайт телеканала NDTV.

Согласно опубликованной информации, самолет компании IndiGo с 81 пассажиром на борту, который должен был вылететь в Вишакхапатнам (юго-восток Индии), в условиях плохой видимости (не более 125 метров) при разбеге в условиях видимости в пределах всего 125 метров при разгоне проскочил осевую линию своей полосы и попал в соседний коридор, по которому начинал разгон Boeing 737 компании Jet Airways, на борту которого находились 142 пассажира.

Пилотам Jet Airways удалось затормозить и избежать столкновения только потому, что самолет еще не успел разогнаться.

В результате этого инцидента никто не пострадал. Но были задержаны вылеты многих рейсов из Нью-Дели.

Пилоты IndiGo, причастные к инциденту, отстранены от полетов до окончания следствия.