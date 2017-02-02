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В мире

В столице Индии едва не произошло столкновение двух пассажирских самолетов

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 08:11 блог версия для печати фото
В столице Индии едва не произошло столкновение двух пассажирских самолетов

1 февраля из-за плотного тумана в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели едва не произошло столкновение двух пассажирских самолетов, двигавшихся на взлет, сообщает сайт телеканала NDTV.

Согласно опубликованной информации, самолет компании IndiGo с 81 пассажиром на борту, который должен был вылететь в Вишакхапатнам (юго-восток Индии), в условиях плохой видимости (не более 125 метров) при разбеге в условиях видимости в пределах всего 125 метров при разгоне проскочил осевую линию своей полосы и попал в соседний коридор, по которому начинал разгон Boeing 737 компании Jet Airways, на борту которого находились 142 пассажира.

Пилотам Jet Airways удалось затормозить и избежать столкновения только потому, что самолет еще не успел разогнаться.

В результате этого инцидента никто не пострадал. Но были задержаны вылеты многих рейсов из Нью-Дели.

Пилоты IndiGo, причастные к инциденту, отстранены от полетов до окончания следствия.

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