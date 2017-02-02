Ребрендинг Трампа: Белый дом сосредоточится на борьбе с "исламским экстремизмом"

Новая администрация Белого дома намерена пересмотреть и переименовать разработанную их предшественниками программу под названием "Противодействие насильственному экстремизму" (CVE), сделав упор на исламском терроризме и назвав ее ""Борьба с радикальным исламским экстремизмом".

Об этом пишет в четверг, 2 февраля, новостное агентство Reuters со ссылкой на собственные информированные источники.

В рамках обновленной концепции из списка целей будут исключены другие группы злоумышленников, такие, как белые расисты, которые также совершают преступления на почве ненависти в США.

Данный шаг, как говорится в статье, соответствует предвыборной риторике Дональда Трампа и его критике в отношении Барака Обамы, которого он называл "слабаком", не способным не только бороться с исламским террором, но даже произнести словосочетание "радикальный ислам" при описании террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, что программа CVE ставила своей целью нейтрализацию потенциально опасных групп и одиноких экстремистов в США с помощью общественных организаций и образовательных программ, а также кампаний в соцсетях в сотрудничестве с Google и Facebook и не включала борьбу с террором за рубежом. Данная программа была признана неэффективной даже теми, кто поначалу ее поддерживал.

Ряд сторонников Трампа опасаются, что этот ребрендинг чреват осложнениями в отношениях с мусульманами, которые и без того возмущены последними указами Трампа о временном ограничении иммиграции из мусульманских стран.

Белый дом пока не комментирует эту информацию.