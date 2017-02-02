Координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший вновь в реанимации

35-летний публицист и политик Владимир Кара-Мурза-младший срочно госпитализирован, он находится в реанимации в больнице №7 в Москве, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и жену Кара-Мурзы.

Недавно Кара-Мурза-младший вернулся в Россию из Израиля, где представлял фильм о Борисе Немцове, убитом в феврале 2015 года в Москве.

Напомним, что 27 мая 2015 года Кара-Мурза-младший оказался в реанимационном отделении Первой Градской больницы Москвы с диагнозом "острая почечная недостаточность", которая могла быть спровоцирована пищевым отравлением. После выписки из больницы, он проходил курс реабилитации в США.

Владимир Владимирович Кара-Мурза родился 7 сентября 1981 года в Москве. В журналистике с 16 лет. В 1997-2000 годах – собственный корреспондент газеты "Новые Известия", в 2000-2004 годах – собственный корреспондент, обозреватель издательского дома "Коммерсантъ". В 2002 году был главным редактором делового журнала "Russian Investment Review". В 2004-2012 годах – руководитель бюро телекомпании RTVi в Вашингтоне (США).

Автор многочисленных публикаций в российской и мировой прессе, в том числе в "Новой газете", "Независимой газете", "Нью-Таймс", "Вашингтон пост", "Уолл-стрит джорнал", "Файнэншл таймс", "Уорлд аффэрс" и др. Колумнист интернет-издания Ежедневный журнал. Член Союза журналистов России. Автор документального фильма об истории диссидентского движения в СССР "Они выбирали свободу" (RTVi, 2005).

В 2012 году был уволен с телеканала RTVi новым руководством. За несколько месяцев до того его журналистская аккредитация была аннулирована распоряжением посла России в США Сергея Кисляка. Пресс-секретарь посольства Евгений Хоришко тогда объяснил это решение тем, что Кара-Мурза больше "не является журналистом".

Владимир Кара-Мурза (младший) многие годы занимается общественно-политической деятельностью. В 1999-2001 годах – в партии "Демократический выбор России", в 2001-2008 годах – в "Союзе правых сил". В 2000-2003 годах – советник председателя фракции СПС в Государственной думе РФ Бориса Немцова. В оппозиции Владимиру Путину с 2000 года. На президентских выборах 2000 года поддерживал Григория Явлинского. На выборах 7 декабря 2003 года – единый кандидат в депутаты Государственной думы от партий СПС и "Яблоко" в Чертановском избирательном округе № 204 Москвы. В январе 2004 года стал соучредителем Комитета-2008: свободный выбор. В мае 2007 года Кара-Мурза выступил инициатором выдвижения писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты РФ от демократической оппозиции на выборах 2008 года. На съезде СПС 17 декабря 2007 года Владимир Кара-Мурза был избран в состав Федерального политического совета. 29 сентября 2008 года написал заявление о выходе из партии в знак протеста против ее вхождения в кремлевский проект "Правое дело". На учредительном съезде Объединенного демократического движения "Солидарность" 13 декабря 2008 года избран членом Федерального политического совета. По итогам голосования занял 2-е место из 77 кандидатов, уступив только Борису Немцову. 10 марта 2010 года подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти" (подпись № 4). С 2011 года – участник протестных акций, начинавшихся под лозунгом "За честные выборы!". На объединительном съезде Республиканской партии России – Партии народной свободы 16 июня 2012 года избран в состав Федерального политического совета. Участвовал в выборах в Координационный совет российской оппозиции в октябре 2012 года, заняв 21 место в общегражданском списке. Участвует в деятельности общественной организации "Открытая Россия". Был заместителем председателя оппозиционной российской партии ПАРНАС. В декабре 2016-го покинул ПАРНАС из-за националистов и антисемитов в партии.