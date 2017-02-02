Встреча Нетаниягу и Мэй: главные темы – сотрудничество и поселения

Новостное агентство Reuters опубликовало в четверг, 2 февраля, список тем, которые будут затронуты в ходей встречи главы британского правительства Терезы Мэй с ее израильским коллегой Биньямином Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 5 февраля, Нетаниягу отправится в Великобританию, где на следующий день проведет переговоры с премьер-министром Великобритании. Это будет их первая встреча после вступления Терезы Мэй в должность в июле 2016 года.

Главной темой переговоров, как сообщил пресс-секретарь правительства Великобритании, станут двусторонние отношения и развитие торгового сотрудничества с Израилем на фоне одобренного накануне парламентом Соединенного Королевства выхода из состава ЕС.

Кроме того, на встрече будет затронута тема строительства еврейских поселений, которые, как заявила Мэй в беседе с репортерами, "подрывают веру в возможность мирного сосуществования".

"Главное, что беспокоит нас, это реализация плана "два государства для двух народов", возможность создания независимого и жизнеспособного палестинского государства, а также безопасность Израиля и предотвращение террора", – приводит издание слова британского премьера.

Напомним, что в минувший вторник правительство Израиля обнародовало план возведения 3.000 единиц жилья на территориях, расположенных за так называемой "зеленой чертой".