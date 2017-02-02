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В мире

МИД РФ: Дональд Трамп готов работать с Россией "без фобий"

время публикации: 12:11 | последнее обновление: 12:11 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Владимир Путин

Министерство иностранных дел России сообщило некоторые подробности первой беседы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая состоялась 28 января. В дипломатическом ведомстве отметили, что в ходе этого разговора "с американской стороны ощущался настрой на работу с Россией без фобий".

Об этом пишет в четверг, 2 февраля, информационное агентство РИА Новости.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обсуждались борьба с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт. Также были затронуты "основные аспекты кризиса на Украине", ситуация вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Тема антироссийских санкций в разговоре не поднималась.

"При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", – говорится в сообщении.

"В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", – отметила пресс-служба президента России.

"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи", – добавили в Кремле.

Беседа Трампа и Путина продолжалась 45 минут. Это был первый телефонный разговор президентов США и РФ после инаугурации Трампа.

Отметим, что противники нового президента США обвиняли его в недопустимых контактах с Кремлем и президентом РФ Путиным. Доказательств предоставлено не было. Сам Трамп неоднозначно высказывался о политике России и руководстве этой страны. После избрания на пост президента он говорил о намерении нормализовать отношения с Москвой и совместно действовать против международных террористических организаций.

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