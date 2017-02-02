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В Мюнхене водитель совершил наезд на людей на пешеходном переходе

время публикации: 21:29 | последнее обновление: 21:29 блог версия для печати фото
В Мюнхене водитель совершил наезд на людей на пешеходном переходе

В Мюнхене легковой автомобиль врезался в группу пешеходов на переходе. В результате этого ЧП пострадали не менее двух человек. Инцидент произошел недалеко от станции метро Карл-Прайс-Плац.

И хотя в машине вместе с водителем находились четверо детей, в первые моменты после происшествия возникло замешательство, так как свидетели думали, что это может быть теракт.

По информации сайта Der nue Mann, водитель после ссоры с женой попытался похитить детей. Он посадил в машину четырех детей, самому младшему из которых чуть больше года, а самому старшему – пять лет, и попытался скрыться. На светофоре он проехал на красный свет, сбив двух человек.

Затем, не справившись с управлением, он съехал с проезжей части. Бросив детей в машине, водитель попытался скрыться пешком. Но был задержан полицейскими.

В результате этого инцидента находившиеся в машине дети не пострадали.

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