Президент Украины намерен провести референдум о присоединении его страны к NАТО

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost, в ходе которого заявил, что намерен провести референдум по вопросу о вступлении его страны в NАТО, отметив, что идею поддерживают 54% его сограждан.

Украинский лидер заверил, что приложит "все силы", чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе. "Как президент, я руководствуюсь мнением своего народа – я проведу референдум по вопросу вступления в NАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все силы, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе" – приводит слова Порошенко сайт газеты "Коммерсант".

Отвечая на вопрос Berliner Morgenрost о своем отношении к антироссийским санкциям, президент Украины заявил, что мечтает об их отмене, что но прежде Россия должна вывести все свои войска с украинской территории, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет.

Эксперты, впрочем, считают, что Украина не сможет претендовать на членство в NАТО в ближайшие 20 лет, напоминая, что альянс не принимает в свои ряды государства, имеющие территориальные претензии к другим странам.

В то же время газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в NАТО утверждает, что руководство альянса отложило переговоры с Киевом по вопросу использования системы противоракетной обороны в Европе – из-за возможной негативной реакции со стороны Москвы.

По данным The Wall Street Journal, NАТО собиралось обсудить с Киевом возможные варианты действий на тот случай, если система ПРО даст сбой, и ракета-перехватчик упадет на украинскую территорию.