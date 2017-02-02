2 февраля 2017 г.
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Пожар на заводе на Филиппинах, более 100 пострадавших

время публикации: 08:26 | последнее обновление: 08:26 блог версия для печати фото
Пожар на заводе на Филиппинах, более 100 пострадавших

1 февраля в трехэтажном здании на территории завода компании House Technology Industries, расположенного в провинции Кавита (к югу от Манилы), возник сильный пожар, в результате которого пострадали более 100 рабочих, сообщает агентство Assocaited Press со ссылкой на местные власти.

Несколько человек считаются пропавшими без вести.

Среди пострадавших есть трое граждан Японии, остальные – граждане Филиппин. Около 10 пострадавших в критическом состоянии.

Многие работники предприятия выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. Десятки людей получили сильные отравления угарным газом и ожоги.

Для того, чтобы локализовать пожар, начавшийся из-за перегрева механизма, используемого для изготовления теплоизоляционных материалов, потребовалось 18 часов. Тушение пожара продолжается.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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