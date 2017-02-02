Пожар на заводе на Филиппинах, более 100 пострадавших

1 февраля в трехэтажном здании на территории завода компании House Technology Industries, расположенного в провинции Кавита (к югу от Манилы), возник сильный пожар, в результате которого пострадали более 100 рабочих, сообщает агентство Assocaited Press со ссылкой на местные власти.

Несколько человек считаются пропавшими без вести.

Среди пострадавших есть трое граждан Японии, остальные – граждане Филиппин. Около 10 пострадавших в критическом состоянии.

Многие работники предприятия выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. Десятки людей получили сильные отравления угарным газом и ожоги.

Для того, чтобы локализовать пожар, начавшийся из-за перегрева механизма, используемого для изготовления теплоизоляционных материалов, потребовалось 18 часов. Тушение пожара продолжается.