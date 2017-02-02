Россия выразила протест Украине в связи с "провокационными" действиями Ан-26

Министерство обороны РФ 1 февраля выразило официальный протест военному атташе Украины в связи с действиями украинского военно-транспортного самолета Ан-26 в районе Одесского газового месторождения в Черном море.

"В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно-дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", – цитирует ТАСС официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются Россией как провокационные.

Ранее в тот же день представитель штаба Черноморского флота России сообщил, что украинский Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море. При этом он назвал "абсолютной ложью" заявления Киева об обстреле самолета.

По словам представителя штаба ЧФ РФ, во время второго захода украинского Ан-26 "для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета".

Напомним, министр обороны Степан Полторак сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что самолет Ан-26 военно-морских сил Украины был обстрелян.

"Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26", – приводит слова министра агентство УНИАН.

"После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", – отметил Полторак.